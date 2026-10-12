యాదాద్రిలో స్వాతి నక్షత్రం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రంలో ఈరోజు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ అర్చకులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ స్వామివారికి వైభవంగా అష్టోత్తర శతఘటాభిషేకం జరిపించారు. గిరి ప్రదక్షిణలో వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం గోవింద నామాలతో మార్మోగింది. (ETV Bharat)
Published : October 12, 2026 at 2:43 PM IST