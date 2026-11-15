కార్తికమాస పూజలు - భక్తులతో కిక్కిరిసిన యాదాద్రి ఆలయం
యాదగిరిగుట్టలో కార్తిక శోభ సంతరించుకుంది. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో ఆలయ పరిసరాలు కిక్కిరిశాయి. భక్తులు కార్తిక దీపాలు వెలిగించుకోవడానికి కొండపైన ప్రధానాలయ ప్రాంగణం, శివాలయం, విష్ణుపుష్కరిణి, కొండ కింద వ్రత మండపం, లక్ష్మీ పుష్కరిణి వద్ద దీపారాధన స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. (crowd at yadadri temple)
Published : November 15, 2026 at 2:11 PM IST