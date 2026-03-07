ETV Bharat / photos

తెలంగాణలో భానుడి భగభగలు - ఎండ వేడికి అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు

MAXIMUM TEMPERATURES IN TELANGANA
రాష్ట్రంలో ఎండలు మండుతున్నాయి. మార్చి ప్రథమార్థంలోనే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరాయి. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో 36 నుంచి 40 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. నిన్న ఒక్క రోజే మహాబూబ్​నగర్‌, భద్రాచలంలో 40 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఆదిలాబాద్‌ 38.8, ఖమ్మం 38.6, నిజామాబాద్‌ 37.6, రామగుండం 37.6, హైదరాబాద్‌ 37, మెదక్‌ 36.6, హన్మకొండ 36, నల్గొండ 34 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 10:04 PM IST

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
