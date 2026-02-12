అసెంబ్లీకి విద్యార్థులు - సరదాగా ముచ్చటించిన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
Students Visit to Assembly: అసెంబ్లీ సమావేశాలు చూసేందుకు పలువురు విద్యార్థులు వచ్చారు. వారితో విరామ సమయంలో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు భేటీ అయి సరదాగా ముచ్చటించారు. తమకు అవకాశం కల్పించినందుకు విద్యార్థులు స్పీకర్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పాఠశాల నుంచే అసెంబ్లీ వ్యవహారాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని విద్యార్థులకు అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు. ఉన్నతస్థానంలో ఉన్నా, తానెప్పుడూ విద్యార్థినేనని పేర్కొన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 5:05 PM IST