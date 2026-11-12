తాగునీరు వృథా చేయొద్దు - అనవసరంగా లైట్లు వేయొద్దు - వార సంతలో విద్యార్థుల అవగాహన
మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలోని ఉన్నత పాఠశాల యూత్ అండ్ ఎకో క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ఎల్నినో ప్రభావాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. పాపన్నపేటలో నిర్వహించిన వారపు సంతలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు చేతుల్లో ఎల్నినో ప్రభావాలను వివరించే ప్లకార్డులు పట్టుకొని నినాదాలు చేస్తూ సంతలోని వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులు, ప్రజలకు వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు, వర్షపాతం తగ్గడం, కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాల గురించి వివరించారు. (ETV Bharat)
Published : November 12, 2026 at 2:34 PM IST