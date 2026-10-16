యాదాద్రిలో వైభవంగా శ్రీదేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఆరవ రోజు 'సరస్వతీ దేవి' గా అమ్మవారు
యాదగిరిగుట్ట అనుబంధ ఆలయమైన పర్వత వర్ధినీ సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీదేవి నవరాత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరో రోజు అమ్మవారు సరస్వతీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఉదయం ప్రాతఃకాల పూజా పారాయణాలు, అర్చనలు, శ్రీదేవీ మూలమంత్రజపములు జరిగాయి. మధ్యాహ్నం శ్రీదేవి చతుషష్టి ఉపచార పూజ నీరాజన మంత్ర పుష్పములు, తీర్థప్రసాద వినియోగం జరిగినాయి. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి లక్ష కుంకుమార్చన నిర్వహించారు.ా (ETV Bharat)
Published : October 16, 2026 at 4:53 PM IST