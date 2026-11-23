సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం
యాదాద్రి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానంలో మంగళవారం కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసినట్లు ఈఓ భవానీ శంకర్ తెలిపారు. భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో వ్రతాల కోసం అవసరమైన పూజా సామాగ్రిని ముందుగానే సిద్ధం చేయించారు. ఆలయ ఈఓ భవానీ శంకర్ వ్రత మండపాన్ని, సౌకర్యాలను, ఏర్పాట్లను స్వయంగా పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. (ETV Bharat)
Published : November 23, 2026 at 4:01 PM IST