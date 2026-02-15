ETV Bharat / photos

మహా శివరాత్రి స్పెషల్​ : ఆలయాల్లో ఆధ్యాత్మికం - శైవక్షేత్రాలన్నీ శివోహం

Shivaratri Special : మహా శివరాత్రిని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామస్మరణలతో ఆలయాల ప్రాంగణాలు మార్మోగాయి. పర్వదినాన పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న భక్తులు, ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మహాశివుడిని ప్రార్థిస్తున్నానన్న సీఎం, ఉపవాస పూజలు చేస్తున్న భక్తులకు శివయ్య ఆశీర్వాదం ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. (ETV Bharat)
