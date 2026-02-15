మహా శివరాత్రి స్పెషల్ : ఆలయాల్లో ఆధ్యాత్మికం - శైవక్షేత్రాలన్నీ శివోహం
Shivaratri Special : మహా శివరాత్రిని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామస్మరణలతో ఆలయాల ప్రాంగణాలు మార్మోగాయి. పర్వదినాన పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న భక్తులు, ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మహాశివుడిని ప్రార్థిస్తున్నానన్న సీఎం, ఉపవాస పూజలు చేస్తున్న భక్తులకు శివయ్య ఆశీర్వాదం ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. (ETV Bharat)
Published : February 15, 2026 at 12:59 PM IST