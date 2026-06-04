ముస్తాబవుతున్న సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ - ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో..
దక్షిణమధ్య రైల్వే పరిధిలో కీలకమైన సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ ప్రపంచస్థాయి రవాణా హబ్గా ముస్తాబవుతోంది. తెలంగాణకు ఇది 'ఆధునిక రైల్వే గేట్వే' అంటూ కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పురోగతి పనుల చిత్రాలు, వివరాలను బుధవారం సోషల్ మీడియాల్లో పంచుకున్నారు. విశాలమైన ప్రవేశద్వారాలు, సకల సౌకర్యాలతో వేచి ఉండే గదులు, ఎయిర్కాన్కోర్సుల నిర్మాణం చివరి దశకు వచ్చింది. వాహనదారుల కోసం మల్టీలెవెల్ పార్కింగ్ సిద్ధమవుతోంది. 26 లిఫ్ట్లు, 32 ఎస్కరేటర్లతో స్టేషన్ విమానాశ్రయాన్ని తలపిస్తోంది. (Twitter)
Published : June 4, 2026 at 8:21 AM IST