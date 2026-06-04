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ముస్తాబవుతున్న సికింద్రాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​ - ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో..

Secunderabad Railway Station
దక్షిణమధ్య రైల్వే పరిధిలో కీలకమైన సికింద్రాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​ ప్రపంచస్థాయి రవాణా హబ్​గా ముస్తాబవుతోంది. తెలంగాణకు ఇది 'ఆధునిక రైల్వే గేట్​వే' అంటూ కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి పురోగతి పనుల చిత్రాలు, వివరాలను బుధవారం సోషల్ మీడియాల్లో పంచుకున్నారు. విశాలమైన ప్రవేశద్వారాలు, సకల సౌకర్యాలతో వేచి ఉండే గదులు, ఎయిర్​కాన్​కోర్సుల నిర్మాణం చివరి దశకు వచ్చింది. వాహనదారుల కోసం మల్టీలెవెల్​ పార్కింగ్​ సిద్ధమవుతోంది. 26 లిఫ్ట్​లు, 32 ఎస్కరేటర్లతో స్టేషన్​ విమానాశ్రయాన్ని తలపిస్తోంది. (Twitter)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 8:21 AM IST

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WORLD CLASS TRANSPORTATION HUB
SOUTH CENTRAL RAILWAY STATION
SECUNDERABAD STATION REDEVELOPMENT
SECUNDERABAD RAILWAY JUNCTION
SECUNDERABAD RAILWAY STATION

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