యాదాద్రిలో భక్తుల రద్దీ - శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు
యాదగిరిగుట్ట పంచనారసింహుల పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రావణ మాసం మొదటి ఆదివారం శ్రీస్వామి, అమ్మవార్లకు భక్తుల పూజలు, ఆరాధనలు కొనసాగాయి. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా యాదాద్రి శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి ఒకగంట సమయం పట్టింది. ఉచిత దర్శనానికి రెండు గంటల సమయమయ్యింది. భక్తులు శ్రావణమాసం సందర్భంగా అధిక సంఖ్యలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజలు చేపట్టారు. (ETV Bharat)
Published : August 16, 2026 at 10:29 PM IST