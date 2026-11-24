కార్తిక పౌర్ణమి ఎఫెక్ట్ - యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంలో కార్తిక పౌర్ణమి సందడి నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు దర్శనానికి బారులు తీరారు. సత్యనారాయణ స్వామి వత్రాలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించారు. అనంతరం కార్తిక దీపారాధన చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అనుబంధ శివాలయంలో పర్వత వర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. (ETV Bharat)
Published : November 24, 2026 at 2:17 PM IST