డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు
సమస్యల పరిష్కారం, డిమాండ్ల సాధన కోసం ఆర్టీసీ ఐకాస చేపట్టిన సమ్మె రెండో రోజూ కొనసాగుతోంది. కార్మికులు విధులకు దూరంగా ఉండటంతో బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. ఈ సమ్మె వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. డిమాండ్లు పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చొరవ చూపాలని, ప్రభుత్వంతో తిరిగి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆర్టీసీ జేఏసీ వైస్ ఛైర్మన్ థామస్ తెలిపారు. సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 2:03 PM IST