రాజధాని అమరావతిలో గణతంత్ర వేడుకలు- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా శకటాల ప్రదర్శన

Republic Day Celebrations in amaravati
Republic day Celebration at Amaravati: అమరావతిలోని నేలపాడు పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ మువ్వన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారాలోకేశ్‌, తదితరులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ ప్రదర్శించిన శకటాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. వాటి చిత్రాలు చూసెయ్యండి. (Eenadu)
Published : January 26, 2026 at 3:47 PM IST

