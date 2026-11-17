ప్రతిభామూర్తులకు ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానం - ఫొటో గ్యాలరీ
Ramoji Excellence Awards 2026 : రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. వివిధ రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన, సమాజహితమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తున్న 9 మంది ప్రతిభామూర్తులకు ఈ ఏడాది పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. రామోజీరావు 90వ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్.అంబేడ్కర్ కళావేదికలో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. (ETV Bharat)
Published : November 17, 2026 at 10:42 AM IST