'మల్లన్న' రైల్వే స్టేషన్ : 'కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం' ఎలా ఉందో చూశారా?
Komuravelli Railway Station : కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. మల్లన్న ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికుల సౌకర్యార్థం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సకల సౌకర్యాలతో ఈ స్టేషన్ను తీర్చిదిద్దింది. మనోహరాబాద్ – కొత్తపల్లి కొత్త రైలు మార్గం ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఈ స్టేషన్ నిర్మాణం చేపట్టారు. సుమారు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి అయిన ఈ కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించారు. (KOMURAVELLI RAILWAY STATION)
Published : July 25, 2026 at 11:34 AM IST