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'మల్లన్న' రైల్వే స్టేషన్ : 'కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం' ఎలా ఉందో చూశారా?

KOMURAVELLI RAILWAY STATION
Komuravelli Railway Station : కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్‌ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. మల్లన్న ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికుల సౌకర్యార్థం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సకల సౌకర్యాలతో ఈ స్టేషన్​ను తీర్చిదిద్దింది. మనోహరాబాద్ – కొత్తపల్లి కొత్త రైలు మార్గం ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ఈ స్టేషన్ నిర్మాణం చేపట్టారు. సుమారు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి అయిన ఈ కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్​లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పించారు. (KOMURAVELLI RAILWAY STATION)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 11:34 AM IST

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SIDDIPET SECUNDRABAD DEMU
KOMURAVELLI RAILWAY STATION
KOMURAVELLI RAILWAY STATION IMAGES
KOMURAVELLI RAILWAY STATION IMAGES

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