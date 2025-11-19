పుట్టపర్తిలో ఘనంగా సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు

ETV Bharat / photos

పుట్టపర్తిలో ఘనంగా సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు - కారక్రమంలో పాల్గొన్న పలువురు ప్రముఖులు
sathya sai centenary celebrations: పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలకు ప్రధాని మోదీ హాజరయ్యారు. పుట్టపర్తికి చేరుకున్న ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయానికి చేరుకున్నారు. సాయి కుల్వంత్ హాల్​లో సత్యసాయి మహాసమాధిని మోదీ దర్శించుకున్నారు. ఈ వేడుకలకు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 5:28 PM IST

