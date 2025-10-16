రాష్ట్రంలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
PM Modi Kurnool Tour: కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. తర్వాత ప్రధాని సైనిక హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వైపు పయనమయ్యారు. ఆయనతో పాటు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ కూడా హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వెళ్లారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 2:01 PM IST