అమరావతిలో 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం - ఆవిష్కరించిన సీఎం, డిప్యూటి సీఎం
Potti Sri Ramulu Statue CM Inagurate : అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాములు 58 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్లు ఆవిష్కరించారు. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు. శాఖమూరులో 6.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమరజీవి స్మృతివనం నిర్మించనున్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 4:11 PM IST