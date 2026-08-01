ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు - భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ను ప్రారంభించిన పీఎం మోదీ
PM Modi Inaugurates Bhogapuram Airport Terminal: అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చేతుల మీదుగా ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టెర్మినల్ భవనం ఆధునిక సదుపాయాలను ప్రధాని పరిశీలించారు. టెర్మినల్ సందర్శనలో భాగంగా చెక్-ఇన్ హాల్, విమానాశ్రయ రూపకల్పన, సాంకేతిక ప్రత్యేకతలను ప్రధాని మోదీకి జీఎంఆర్ సంస్థ ప్రతినిధులు వివరించారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 12:57 PM IST