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ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు - భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ను ప్రారంభించిన పీఎం మోదీ

PM Modi Inaugurates Bhogapuram Airport Terminal
PM Modi Inaugurates Bhogapuram Airport Terminal: అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చేతుల మీదుగా ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టెర్మినల్‌ భవనం ఆధునిక సదుపాయాలను ప్రధాని పరిశీలించారు. టెర్మినల్ సందర్శనలో భాగంగా చెక్-ఇన్ హాల్, విమానాశ్రయ రూపకల్పన, సాంకేతిక ప్రత్యేకతలను ప్రధాని మోదీకి జీఎంఆర్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు వివరించారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:57 PM IST

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MODI INAUGURATES BHOGAPURAM AIRPORT
BHOGAPURAM AIRPORT TERMINAL
BHOGAPURAM AIRPORT OPENED
PM MODI AT BHOGAPURAM AIRPORT
PM INAUGURATES BHOGAPURAM AIRPORT

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