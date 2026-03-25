పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే ప్రచారం - బంకుల వద్ద వాహనదారుల రద్దీ
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లోని పెట్రోలు బంకుల వద్ద వాహనదారుల రద్దీ తీవ్రంగా నెలకొంది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే ప్రచారంతో పలు ప్రాంతాల్లోని బంకుల వద్ద భారీగా క్యూ కడుతున్నారు. కొన్ని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద ఇప్పటికే నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంధన కొరత లేదని తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్ల అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. హెచ్పీసీఎల్, ఐవోసీఎల్, పీబీసీఎల్ వద్ద తగినంత స్టాక్ ఉందని ప్రకటించింది. (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 10:43 AM IST