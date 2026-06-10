ప్రధానిగా 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న మోదీ - చంద్రబాబు, పవన్ శుభాకాంక్షలు
Chandrababu, Pawan Kalyan Wishes to PM Modi: కేంద్రంలో నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్డీఏ) ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు వరుసగా ఎన్నికైన ప్రధాన మంత్రిగా నిలవడం వంటి సందర్భాలను పురస్కరించుకుని, న్యూదిల్లీలో ఎన్డీఏ సమావేశం జరిగింది. ప్రధానిగా 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న మోదీకి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:56 PM IST