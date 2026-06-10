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ప్రధానిగా 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న మోదీ - చంద్రబాబు, పవన్​ శుభాకాంక్షలు

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Chandrababu, Pawan Kalyan Wishes to PM Modi: కేంద్రంలో నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్​డీఏ) ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు వరుసగా ఎన్నికైన ప్రధాన మంత్రిగా నిలవడం వంటి సందర్భాలను పురస్కరించుకుని, న్యూదిల్లీలో ఎన్​డీఏ సమావేశం జరిగింది. ప్రధానిగా 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న మోదీకి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:56 PM IST

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TAGGED:

BABU AND PAWAN IN MODI PROGRAM
PAWAN KALYAN WISHES TO PM MODI
NDA MEETING IN NEW DELHI
MODI COMPLETED 12 YEARS AS PM
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