మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం - క్లీన్స్వీప్ దిశగా జైత్రయాత్ర
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠాలను కైవసం చేసుకుని ప్రభంజనం సృష్టించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి అభ్యర్థులు ఘన విజయాలు సాధించారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం మున్సిపల్ చైర్మన్గా జనసేనకు చెందిన నల్ల శ్రీధర్ 11,979 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. మొత్తం 36 వార్డుల్లో టీడీపీ 18, జనసేన 11, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ 6 వార్డుల్లో గెలుపొందాయి. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:58 PM IST