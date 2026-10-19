మహిషాసురమర్దినీ దేవి అలంకారంలో పర్వత వర్ధిని అమ్మవారు
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి సన్నిధిలో అనుబంధ ఆలయంలో పర్వత వర్ధిని అమ్మవారు మహిషాసురమర్దినీ దేవిగా దర్శనమిచ్చారు. ఆలయంలో తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సిబ్బంది ఆయుధ పూజ నిర్వహించారు. ఆలయ భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేయడంతో పాటు, భక్తులకు మెరుగైన రక్షణ కల్పించాలనే సంకల్పంతో SPF సిబ్బంది స్వామివారి ఆశీస్సులు కోరారు. ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి జె.భవాని శంకర్, ఇన్స్పెక్టర్ (CSO) టీజీ ఎస్పీఎఫ్ కే. శేషగిరిరావు, SPF సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. (ETV Bharat)
Published : October 19, 2026 at 7:46 PM IST