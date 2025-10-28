ETV Bharat / photos

'మొంథా' ఎఫెక్ట్​ - ఎగిసిపడుతున్న రాకాసి అలలు - నేలకూలిన చెట్లు

ఏపీ వ్యాప్తంగా మొంథా తుపాను తీవ్ర అలజడిని సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలుచోట్ల చెట్లు, ఇళ్లు కూలిపోతున్నాయి. నదులు, చెరువులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో గ్రామాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. అంతేకాకుండా కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సముద్ర తీరం వద్ద అలలు భారీగా ఎగసిపడుతున్నాయి. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 2:06 PM IST

