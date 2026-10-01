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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరుగా పింఛన్ల పంపిణీ - ఇళ్లకు వెళ్లి పెన్షన్లు అందించిన మంత్రులు, అధికారులు

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Ministers and MLAs Distribute NTR Bharosa Pensions: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ జోరుగా జరుగుతోంది. లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి మరీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు పింఛన్లు పంపిణీ చేశారు. పేదలను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే పింఛన్లు పంచుతోందని ప్రజాప్రతినిధులు తెలిపారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 3:30 PM IST

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PENSIONS IN AP
DISTRIBUTE PENSIONS IN AP

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