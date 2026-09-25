వైభవంగా గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవాలు - క్షేత్రస్థాయిలో సీపీ సజ్జనర్ పర్యవేక్షణ
భాగ్యనగరంలో వైభవంగా గణేశ్ నిమజ్జనోత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. హుస్సేన్సాగర్కు వేలాదిగా గణనాథుని విగ్రహాలు తరలివస్తున్నాయి. భక్తులతో సందడిగా మారిన హుస్సేన్సాగర్ పరిసరాలను పరిశీలించేందుకు బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణన్, సీపీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ ప్రియాంక అలా ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. శోభయాత్రను పర్యవేక్షించేందుకు హెలికాప్టర్ ద్వారా తనిఖీ చేపట్టారు. (ETV Bharat)
Published : September 25, 2026 at 8:11 PM IST