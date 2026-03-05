సచిన్ కుమారుడి వివాహ వేడుక - హాజరైన నారా లోకేశ్ దంపతులు
Minister Nara Lokesh and Wife Brahmani Attend Arjun Tendulkar wedding : క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడి వివాహ వేడుకకు మంత్రి నారా లోకేశ్, బ్రాహ్మణి దంపతులు హాజరయ్యారు. గురువారం ఉదయం ముంబయి చేరుకుని సెయింట్ రెజిస్ హోటల్లో నూతన వధూవరులు అర్జున్ తెందూల్కర్, సానియా చందోక్లను ఆశీర్వదించారు. ఈ వేడుకకు దేశవ్యాప్తంగా పలువురు ప్రముఖులు తరలివచ్చారు. ఆ చిత్రాలు చూసెయ్యండి. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 3:33 PM IST