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కొక్కిలిగడ్డలో నూతన జడ్పీ హైస్కూల్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్

Minister Lokesh Visit Kokkiligadda Government School
Minister Lokesh Visit Kokkiligadda Government School: కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించారు. ముందుగా మంత్రికి ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్‌, టీడీపీ నాయకులతో కలిసి ఘన స్వాగతం పలికారు. మోపిదేవి మండలం కొక్కిలిగడ్డలో రూ.1.40 కోట్లతో నిర్మించిన నూతన జడ్పీ హైస్కూల్‌ను మంత్రి ప్రారంభించారు. భవనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం లోకేశ్ విద్యార్థులతో ముచ్చటించి, పాఠశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. ముందుగా మోపిదేవి పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:15 PM IST

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