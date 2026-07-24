రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్
Mega PTM: పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తరగతి గదిలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో సీఎం మాట్లాడారు. అనంతరం మెగా పీటీఎం 4.0 ఫొటో ఫ్రేమ్ వద్ద విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో ఫొటోలు దిగారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో మెగా పేరెంట్ టీచర్స్ 4.0 కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 5:13 PM IST