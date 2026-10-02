మదనపల్లెలో రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం
Madanapalle Horticulture Hub: అన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లెలో శుక్రవారం రాయలసీమ ఉద్యానహబ్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్, మంత్రి లోకేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మదనపల్లెలో జరిగిన బహిరంగ సభలో అతిథులు మాట్లాడుతూ రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో రాయలసీమ ఉద్యానహబ్ ప్రాజెక్టుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిందన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 6:34 PM IST