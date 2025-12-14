Telangana Panchayat Elections Results2025

హైదరాబాద్‌లో ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం మెస్సి గోట్ టూర్ విజయవంతంగా ముగిసింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు, నిర్వహకులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉప్పల్ స్టేడియానికి వచ్చిన అభిమానులు మెస్సీని నేరుగా చూసి ఎంతో ఆనందించారు. ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజాలతో పాటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆటతో సంబరం అంబరాన్ని తాకింది. సింగరేణి ఆర్​ఆర్​ టీమ్ తరఫున రేవంత్ రెడ్డి గోల్ సాధించి హైలైట్‌గా నిలిచారు. (ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 10:09 AM IST

