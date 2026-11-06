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చెన్నైలో వైఎస్​ అనిల్​రెడ్డి కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన రాజకీయ ప్రముఖులు

KTR Attended YS Anil Reddy Daughter Wedding
చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్ హోటల్‌లో జరిగిన వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ వివాహ వేడుకకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దంపతులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్, వైఎస్సార్​సీపీ అధినేత వైఎస్​ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులు శ్రేయ, ఉజ్వల్‌లను అతిథులు ఆశీర్వదించి హృదయపూర్వక వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2026 at 4:00 PM IST

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KTR ATTENDED WEDDING IN CHENNAI
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చెన్నైలో వివాహానికి హాజరైన కేటీఆర్​
CM VIJAY ATTEND WEDDING IN CHENNAI

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