చెన్నైలో వైఎస్ అనిల్రెడ్డి కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన రాజకీయ ప్రముఖులు
చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్ హోటల్లో జరిగిన వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ వివాహ వేడుకకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దంపతులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులు శ్రేయ, ఉజ్వల్లను అతిథులు ఆశీర్వదించి హృదయపూర్వక వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. (ETV Bharat)
Published : November 6, 2026 at 4:00 PM IST