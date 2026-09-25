గణనాథుడి శోభాయాత్ర - ట్యాంక్బండ్ వద్ద జన సందోహం
Khairatabad Ganesh Immersion : హైదరాబాద్లో గణేశ్ నిమజ్జనాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి శోభాయాత్రకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని డీజే పాటలకు డ్యాన్సులు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శోభాయాత్ర కోసం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర ఆద్యంతం ఆసక్తిగా కొనసాగింది. నాలుగో నంబర్ క్రేన్ వద్ద ఖైరతాబాద్ గణేశుడిని నిమజ్జనం చేశారు. (ETV Bharat)
Published : September 25, 2026 at 2:34 PM IST