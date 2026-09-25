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గణనాథుడి శోభాయాత్ర - ట్యాంక్​బండ్​ వద్ద జన సందోహం

ఖైరతాబాద్ పంచముఖ గణనాథుడు 2026
Khairatabad Ganesh Immersion : హైదరాబాద్​లో​ గణేశ్​ నిమజ్జనాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి శోభాయాత్రకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని డీజే పాటలకు డ్యాన్సులు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శోభాయాత్ర కోసం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి శోభాయాత్ర ఆద్యంతం ఆసక్తిగా కొనసాగింది. నాలుగో నంబర్​ క్రేన్ వద్ద ఖైరతాబాద్​ గణేశుడిని నిమజ్జనం చేశారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 2:34 PM IST

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