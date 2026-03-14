జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం - పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించిన నాయకులు
Janasena Formation Day: రాష్ట్రవాప్యంగా జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరులో పర్యటించారు. జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం కావడంతో ఓనూరులో పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు అన్నదాన కార్యక్రమాలు, రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ నేతలు జెండాను ఆవిష్కరించి కేక్ కట్ చేసి ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు. (Janasena Party X Post)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 6:10 PM IST