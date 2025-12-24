ETV Bharat / photos

బాహుబలి రాకెట్‌ ‘ఎల్‌వీఎం3-ఎం6’ ప్రయోగం విజయవంతం

ISRO rocket
ISRO Bahubali Rocket Success: ఇస్రో చేపట్టిన బాహుబలి రాకెట్‌ 'ఎల్‌వీఎం3-ఎం6' ప్రయోగం విజయవంతమైంది. బుధవారం ఉదయం 8:54 గంటలకు రాకెట్ ప్రయోగాన్ని శ్రీహరికోటలోని సతీశ్‌ ధవన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌-షార్‌ నుంచి ప్రయోగించారు. ఈ రాకెట్‌ అమెరికాకు చెందిన భారీ ఉపగ్రహం బ్లూ బర్డ్‌ బ్లాక్‌-2ను కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్రయోగాన్ని చూసేందుకు షార్‌ కేంద్రానికి వీక్షకులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

LVM3 M6
BLUE BIRD BLACK 2
ISRO LATEST ROCKET NEWS
ISRO LATEST UPDATES
ISRO BAHUBALI ROCKET SUCCESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.