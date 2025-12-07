హైదరాబాద్లో అలరించిన రేసింగ్ పోటీలు - హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సల్మాన్ఖాన్
హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన ఐఎస్ఆర్ఎస్ (ఇండియన్ సూపర్ క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్) పోటీలు అలరించాయి. ఉత్కంఠ భరితమైన రేసులు, బైకుల విన్యాసాలు క్రీడాభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి. 6 జట్లకు సంబంధించి 48 మంది పోటీలో పాల్గొనగా, అందులో భారత్తో పాటు ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. పోటీలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ హాజరయ్యారు. (EENADU)
Published : December 7, 2025 at 10:23 AM IST