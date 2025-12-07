ETV Bharat / photos

హైదరాబాద్​లో అలరించిన రేసింగ్ పోటీలు - హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సల్మాన్​ఖాన్

Indian Supercross Racing League competitions
హైదరాబాద్​లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన ఐఎస్​ఆర్​ఎస్​ (ఇండియన్ సూపర్​ క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్) పోటీలు అలరించాయి. ఉత్కంఠ భరితమైన రేసులు, బైకుల విన్యాసాలు క్రీడాభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి. 6 జట్లకు సంబంధించి 48 మంది పోటీలో పాల్గొనగా, అందులో భారత్​తో పాటు ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. పోటీలకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు, బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్​ ఖాన్​ హాజరయ్యారు. (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

ISRL COMPETITIONS IN HYDERABAD
REVANTH ATTENDED ISRL COMPETITIONS
SALMAN ATTENDED ISRL COMPETITIONS
ఇండియన్ సూపర్​ క్రాస్ రేసింగ్ లీగ్
INDIAN SUPERCROSS RACING LEAGUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.