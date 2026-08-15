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రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు

CM Chandrababu Hoist Flag at Amaravati
Independence Day Celebrations in AP: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. అమరావతిలోని వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఉదయం నుంచే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, వివిధ ప్రాంతాలలో మంత్రులు, అధికారులు, నాయకులు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. జై హింద్ నినాదాలతో వీధులు మారుమోగాయి. ప్రజా ప్రతినిధులంతా జెండా ఎగురవేసి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. వాటికి సంబంధించిన కొన్ని చిత్రాలు చూడండి. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 5:01 PM IST

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INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS AP

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