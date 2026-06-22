పోచంపల్లిలోని రూరల్ టూరిజం సెంటర్ను సందర్శించిన హైదరాబాద్ షటర్ సొసైటీ సభ్యులు
హైదరాబాద్ షటర్ సొసైటీకి చెందిన 40 మంది ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్లు తెలంగాణ టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భూదాన్ పోచంపల్లిని సందర్శించారు. పోచంపల్లి టై అండ్ డై ఇక్కత్ వస్త్ర పరిశ్రమకు కేంద్రమైన పోచంపల్లిలోని రూరల్ టూరిజం సెంటర్ను సందర్శించారు. చేనేత, చేతి వృత్తుల గ్రామీణ ప్రజల జీవన విధానాన్ని తమ కెమెరాల్లో బంధించి వాటిని టూరిజం శాఖ, షటర్ సొసైటీ పేజీల్లో పోస్ట్ చేశారు. (ETV Bharat)
Published : June 22, 2026 at 1:09 PM IST