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పోచంపల్లిలోని రూరల్ టూరిజం సెంటర్​ను సందర్శించిన హైదరాబాద్​ షటర్ సొసైటీ సభ్యులు

Hyderabad Shutter Society Team in Bhoodan Pochampally
హైదరాబాద్​ షటర్ సొసైటీకి చెందిన 40 మంది ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్లు తెలంగాణ టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భూదాన్​ పోచంపల్లిని సందర్శించారు. పోచంపల్లి టై అండ్ డై ఇక్కత్ వస్త్ర పరిశ్రమకు కేంద్రమైన పోచంపల్లిలోని రూరల్ టూరిజం సెంటర్​ను సందర్శించారు. చేనేత, చేతి వృత్తుల గ్రామీణ ప్రజల జీవన విధానాన్ని తమ కెమెరాల్లో బంధించి వాటిని టూరిజం శాఖ, షటర్ సొసైటీ పేజీల్లో పోస్ట్ చేశారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 1:09 PM IST

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