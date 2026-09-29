ఎల్నినో దెబ్బకు ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్లు, మీటర్లు
వర్షాకాలం పూర్తికావస్తోంది. అయినా ఎండలు మండుతుండటంతో జనం అల్లాడుతున్నారు. పగలు వేసవిని తలపించేలా ఎండ కాస్తుండటంతోపాటు, ఉక్కపోత కూడా తీవ్రంగా ఉంది. ఎల్నినో కారణంగా వర్షాకాలం చివరిలోనూ భానుడు పంజా విసురుతున్నాడు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా సగటున 2 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. (Getty Image)
Published : September 29, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 3:24 PM IST
Last Updated : September 29, 2026 at 3:24 PM IST