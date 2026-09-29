ETV Bharat / photos

ఎల్‌నినో దెబ్బకు ఫుల్​ స్పీడ్​లో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్లు, మీటర్లు

ఎల్​నినో ప్రభావంతో భానుడి ప్రతాపానికి ఉష్ణోగ్రతలు వేసవిని తలపిస్తున్నాయి.
వర్షాకాలం పూర్తికావస్తోంది. అయినా ఎండలు మండుతుండటంతో జనం అల్లాడుతున్నారు. పగలు వేసవిని తలపించేలా ఎండ కాస్తుండటంతోపాటు, ఉక్కపోత కూడా తీవ్రంగా ఉంది. ఎల్​నినో కారణంగా వర్షాకాలం చివరిలోనూ భానుడు పంజా విసురుతున్నాడు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా సగటున 2 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : September 29, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Last Updated : September 29, 2026 at 3:24 PM IST

TAGGED:

తెలంగాణలో వేడి వాతావరణం
TELANGANA WEATHER
ELNINO IN TELANGANA
DROUGHT CONDITIONS IN TELANGANA
HOT WEATHER IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.