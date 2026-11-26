తిరుమల శ్రీవారికి రూ.207 కోట్ల బంగారు ఆభరణాల విరాళం
తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారికి చెన్నై దంపతులు వర్ధమాన్, రాధిక జైన్ చారిత్రక విరాళం అందించారు. గురువారం సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రూ.207.6 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల స్వర్ణాభరణాలు సమర్పించారు. రంగనాయకుల మండపంలో ఉంచిన 46 వజ్ర, రత్నఖచిత ఆభరణాలను సీఎం పరిశీలించి దాతలను అభినందించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు ఆభరణాలను తలపై మోస్తూ ప్రదక్షిణ చేసి గర్భాలయంలో స్వామివారికి అందజేశారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:47 PM IST