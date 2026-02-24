ETV Bharat / photos

ఈదురుగాలుల బీభత్సం : నెేలకొరిగిన యాసంగి పంటలు - ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పులు

Heavy rain Adilabad
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా భీంపూర్ మండలంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి యాసంగి పంటలు గోధుమ, మొక్కజొన్న నేలకొరిగి తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. అర్లి సబ్​స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రామాల్లో విద్యుత్​ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జోరుగా కురిసిన వర్షానికి కోతకు వచ్చిన యాసంగి పంటలు చేతికి అందకుండా పోయాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 7:24 AM IST

