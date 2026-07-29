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రాష్ట్రంలో వైభవంగా గురు పూర్ణిమ వేడుకలు - భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న సాయిబాబా ఆలయాలు

Guru Purnima Celebrations in AP
Guru Purnima Celebrations : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా గురుపౌర్ణమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. పలు సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. వివిధ అలంకారాల్లో సాయిబాబా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. గురునామాస్మరణతో ఆలయా పరిసర ప్రాంతాలు మార్మోగుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే వివిధ రకాల పండ్ల రసాలు, సుగంధద్రవ్యాలతో సాయినాథుడికి అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు సాయిబాబాను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. శోభాయమానంగా పూలతో తీర్చిద్దిన ఆలయాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:55 PM IST

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GURU PURNIMA CELEBRATIONS IN AP
ఏపీలో గురుపౌర్ణమి వేడుకలు
GURU PURNIMA 2026 CELEBRATIONS

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