ఊరు వాడా పూల పండుగ సంబరాలు - కనులపండువగా బతుకమ్మ వేడుకలు
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. మహిళలు, చిన్నారులు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ, ఆడుతూ సందడి చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 18 వరకు అధికారికంగా బతుకమ్మ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. దీంతో మంత్రులు, కలెక్టర్లు, ప్రభుత్వ అధికారులు, సంబరాల్లో పాల్గొంటున్నారు. టీడీపీ కార్యాలయంలోనూ బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహించారు. పలుచోట్ల కార్యాలయాల్లో మహిళా ఉద్యోగులు బతుకమ్మ ఆడారు. శుక్రవారం ఏడోరోజు వేపకాయలు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు. (ETV Bharat)
Published : October 16, 2026 at 4:57 PM IST