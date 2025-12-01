ETV Bharat / photos

విశాఖ సిగలో మరో మణిహారం - రూ.7 కోట్లతో గ్లాస్​ బ్రిడ్జి ప్రారంభం

Vizag Glass Bridge opening Photo Gallery
Glass Bridge opening Photo Gallery in Visakhapatnam: విశాఖ నగరంలోని కైలాసగిరిపై అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా సుమారు రూ.7 కోట్ల నిధులతో నిర్మించిన గ్లాస్‌ బ్రిడ్జిని ఎంపీ శ్రీభరత్‌, మేయర్‌ పీలా శ్రీనివాసరావు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్‌ ప్రణవ్‌గోపాల్‌ పాల్గొన్నారు. వీఎంఆర్డీఏ ద్వారా పర్యటకానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు ప్రణవ్‌గోపాల్‌ చెప్పారు. విశాఖను పర్యటక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read
