విశాఖ సిగలో మరో మణిహారం - రూ.7 కోట్లతో గ్లాస్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం
Glass Bridge opening Photo Gallery in Visakhapatnam: విశాఖ నగరంలోని కైలాసగిరిపై అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా సుమారు రూ.7 కోట్ల నిధులతో నిర్మించిన గ్లాస్ బ్రిడ్జిని ఎంపీ శ్రీభరత్, మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్గోపాల్ పాల్గొన్నారు. వీఎంఆర్డీఏ ద్వారా పర్యటకానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు ప్రణవ్గోపాల్ చెప్పారు. విశాఖను పర్యటక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 2:57 PM IST