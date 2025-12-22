ETV Bharat / photos

ఈనాడు ఆటో ఎక్స్​పోనకు విశేష స్పందన - భారీగా తరలివచ్చిన వాహనప్రియులు

EENADU AUTO Expo 2025
కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలన్నింటినీ ఒకేచోట ప్రదర్శించడం, అమ్మకాలు చేపట్టడంతో వరంగల్‌ జిల్లావాసులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో ఆదర్శ ఆటో మోటీవ్స్‌ (మారుతి సుజుకి అరేనా) ప్రధాన స్పాన్సర్‌గా అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా హనుమకొండ బాలసముద్రంలోని హయగ్రీవాచారి గ్రౌండ్​లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఆటో ఎక్స్‌పో-2025 ఆదివారం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ ప్రదర్శన, అమ్మకాలకు వాహనప్రియుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. (EENADU)
ETV Bharat Telangana Team

December 22, 2025

ఈనాడు ఎక్స్​పోనకు భారీ స్పందన
