దివ్యాంగులకు ఉగాది కానుక - ఇకనుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఫ్రీ
Divyang Shakti Scheme - Free Bus Scheme for Disabled: ఉగాది కానుకగా దివ్యాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వం 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచితంగా ప్రయాణించే ఈ పథకానికి మంగళగిరిలో ప్రారంభించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. దివ్యాంగశక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం దివ్యాంగులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు ఇచ్చారు. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 5:32 PM IST