ఊరూరా వినాయక చవితి సందడి - భిన్న రూపాల్లో గణపయ్య
ఊరూరా వినాయకచవితి సందడి నెలకొంది. వాడవాడలా బొజ్జ గణపయ్య ప్రత్యేక పూజలందుకుంటున్నారు. లంబదోరుడు ఈసారి కూడా భిన్న రూపాల్లో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నాడు. ఒక్కో చోట ఒక్కో రీతిగా పర్యావరణహితంగా కొలువుదీరాడు. ఎక్కడికక్కడ చూడముచ్చటగా ఉన్న ఆ పార్వతీ తనయుడి రూపాలను చూద్దాం రండి. (ఊరూరా వినాయకచవితి సందడి)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 9:01 PM IST
Last Updated : September 14, 2026 at 9:01 PM IST