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ఊరూరా వినాయక చవితి సందడి - భిన్న రూపాల్లో గణపయ్య

ఊరూరా వినాయకచవితి సందడి
ఊరూరా వినాయకచవితి సందడి నెలకొంది. వాడవాడలా బొజ్జ గణపయ్య ప్రత్యేక పూజలందుకుంటున్నారు. లంబదోరుడు ఈసారి కూడా భిన్న రూపాల్లో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నాడు. ఒక్కో చోట ఒక్కో రీతిగా పర్యావరణహితంగా కొలువుదీరాడు. ఎక్కడికక్కడ చూడముచ్చటగా ఉన్న ఆ పార్వతీ తనయుడి రూపాలను చూద్దాం రండి. (ఊరూరా వినాయకచవితి సందడి)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 9:01 PM IST

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Last Updated : September 14, 2026 at 9:01 PM IST

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