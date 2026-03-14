పంచెకట్టులో నారా దేవాన్ష్ - కుటుంబసభ్యుల మధ్య ఘనంగా ‘ధోతీ’ వేడుక
Devansh Dhoti Ceremony : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంట్లో ధోతి కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయ బంధువులందరూ కలిసి మంత్రి లోకేశ్ తనయుడు నారా దేవాన్ష్కు ధోతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దేవాన్ష్ పెద్దవాడిగా ఎదుగుతూ మన సంప్రదాయాలను అందంగా ఆచరిస్తుండటం మా అందరికీ ఎంతో గర్వకారణంగా అనిపించిందని మంత్రి లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు. దేవాన్ష్ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, ఆరోగ్యం, విజయాలు సాధించాలని కుటుంబసభ్యులు ఆశీర్వదించారు. (Nara Devansh Dhoti Ceremony)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:21 PM IST