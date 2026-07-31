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13 వేల మందితో థింసా నృత్యం - "గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్"లో చోటు

Thimsa dance with 13,000 participants Earns a spot in the Guinness World Records
అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా 13 వేల మందికి పైగా బాలికలు, మహిళలు థింసా నృత్యం చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐటీడీఏల పరిధిలోని గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల విద్యార్థినులు, మహిళలు భోగాపురంలో సామూహికంగా అభ్యాసం చేశారు. ఆగస్టు 1న ప్రారంభోత్సవానికి హాజరుకానున్న ప్రధాని మోదీకి థింసాతో స్వాగతం పలకడానికి రిహార్సల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో "గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్"లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. (Thimsa dance with 13,000 participants Earns a spot in the Guinness World Records)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:50 PM IST

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GUINNESS RECORD TO THIMSA DANCE
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THIMSA DANCE INTO WORLD RECORD
13 వేల మందితో థింసా నృత్యాం
THIMSA DANCE INTO WORLD RECORD

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