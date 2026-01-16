ETV Bharat / photos

కిక్కిరిసిన మేడారం - ఇవాళ 10లక్షల మంది భక్తులరాక

Medaram Jathara is crowded with devotees
ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ వనదేవతలను దర్శించుకునేందుకు శుక్రవారం భక్తులు పోటెత్తారు. ఇవాళ దాదాపు పది లక్షల మంది భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. సమ్మక్క-సారలమ్మకు నిలువెత్తు బంగారాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండుగకు వచ్చిన వారంతా మేడారాలకు తరలివచ్చారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. (Eenadu)
Published : January 16, 2026 at 5:40 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

